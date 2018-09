Achterstand Vettel loopt op: 'Maar het is niet het einde van de wereld'

de Bankzitter Wordt Ten Hag de vierde Wijze uit het Oosten?

18:11 De Amsterdamse stadskrant Het Parool kopte woensdag groot op de voorpagina 'Tukker Ten Hag flikt het met Ajax'. Het is blijkbaar toch iets bijzonders als iemand uit dit boerenland vol achtergestelden in de hoofdstad in een paar weken iets voor elkaar krijgt wat al die knappe koppen in het epicentrum van hip en hot jarenlang niet lukte.