Ackermann dankt ‘luxeknecht’ Sagan bij winst in Gooikse Pijl

Ongenaakba­re Van den Heuvel de beste in Hellen­doorn Rally

21 september HELLENDOORN – De Eurol Hellendoorn Rally is zaterdag gewonnen door Jasper van den Heuvel. De rijder uit Barneveld was twee klassementsproeven voor het einde al vrijwel zeker van zijn overwinning in de 38ste editie van de grootste rally van het land.