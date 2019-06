Ackermann slaat toe in eerste rit Ronde van Slovenië

Tien vragen Quiz | Hoe goed heb jij het WK in Frankrijk gevolgd?

18:08 Het WK in Frankrijk is bijna toe aan de knock-outfase. Hoog tijd voor een quiz. Hoe goed heb jij de mondiale titelstrijd bij de vrouwen gevolgd. Wat weet je nog van de groepsfase? We testen je kennis in tien vragen.