Ackermann wint weer in Ronde van Polen

Heracles sluit voorberei­ding af met een nipte nederlaag in Helmond

16:47 HELMOND - Heracles Almelo heeft zondag een slechte generale gekend in het laatste oefenduel op weg naar de start van de Eredivisie. In Helmond verloor de ploeg van aanvoerder Robin Pröpper met 1-0 van Helmond Sport. Zaterdag wacht het eerste competitieduel van de Almeloërs. In de Johan Cruijff Arena speelt Heracles tegen Ajax.