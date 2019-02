Adam Yates klopt wereldkampioen Valverde in Valencia

Teamgeest, discipline en overgave: het klopte bij FC Twente

14:03 ROTTERDAM - Voor de winterstop was de organisatie vaak ver te zoeken bij FC Twente, maar in de eerste topper van 2019 was de tactische discipline bij de ploeg van Marino Pusic groot. Er stond een team vol onverzettelijkheid bij Sparta. En er was een aanvalsduo, dat elkaar opvallend goed aanvoelde.