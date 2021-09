Aderlating voor Ajax: Davy Klaassen mist Champions League-duel met Sporting

Klaassen keerde afgelopen week geblesseerd terug van de interlandperiode met Oranje, waarin hij van grote waarde was voor het team van Louis van Gaal. De middenvelder van Ajax zorgde met zijn goal voor een punt tegen Noorwegen en tegen Turkije (6-1) was hij met een goal en een assist een van de uitblinkers.



Afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle was Klaassen echter al niet van de partij vanwege de liesblessure die hij had overgehouden aan de interlandperiode. Toen nam Steven Berghuis zijn positie als nummer tien over. Naast Klaassen is ook het meespelen van doelman Maarten Stekelenburg nog onzeker. De doelman kampt eveneens met liesklachten. Tegen PEC Zwolle keepte Remko Pasveer.



Ajax speelt morgenavond eerst tegen Sporting Lissabon, dat ook de nodige personele problemen heeft. In Groep C zitten ook Besiktas en Borussia Dortmund. Die twee clubs spelen morgen om 18.45 uur al tegen elkaar in Turkije.