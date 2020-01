ADO rondt komst van Stubbs af

De winterse transfermarkt is alweer een week open. Tot en met vrijdag 31 januari hebben clubs in Europa weer de mogelijkheid gaten in de defensie te dichten, een goaltjesdief aan te trekken of spelers te verkopen of te verhuren. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Willem II stalt Ogenia bij FC Eindhoven

Willem II verhuurt verdediger Justin Ogenia tot het einde van het seizoen aan FC Eindhoven. De 20-jarige Ogenia kon in Tilburg nog op weinig speeltijd rekenen.

Update: ManUnited jaagt op Van de Beek

Manchester United wil Real Madrid aftroeven in de strijd om de handtekening van Donny van de Beek. De Engelse club zou de speler van Ajax het liefst deze maand al vastleggen. Lees hier het complete verhaal.

Feyenoorder Kelly naar Oxford United

Liam Kelly wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Oxford United. De Engelse club komt uit in League One, het derde niveau van Engeland. De 24-jarige Kelly kwam afgelopen zomer op voorspraak van Jaap Stam, destijds hoofdtrainer, naar Rotterdam. Onlangs maakte Feyenoord de Ierse middenvelder, die nog een contract tot 2022 heeft, duidelijk dat hij mocht uitzien naar een nieuwe club. Kelly kwam de afgelopen maanden tot slechts twee invalbeurten.

Volledig scherm Liam Kelly. © Pim Ras Fotografie

Stubbs officieel naar ADO

Het hing al even in de lucht, maar is nu officieel: Sam Stubbs maakt het seizoen af bij ADO Den Haag. De centrumverdediger wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van Middlesbrough. Hij is daarmee de eerste aanwinst onder de nieuwe trainer Alan Pardew. De in Liverpool geboren Stubbs heeft zich dinsdag bij de selectie gevoegd die op trainingskamp is in Spanje. Hij moet nog wel medisch worden gekeurd, maakte ADO woensdag bekend.

,,Ik ben zeer blij om hier te zijn”, zegt Stubbs over zijn komst naar ADO Den Haag. ,,Deze stap komt voor mij op het juiste moment. Ik wil mezelf hier niet alleen verder ontwikkelen, maar wil er samen met het team ook alles aan doen om de club op het hoogste niveau van Nederland te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.” De verdediger speelde de eerste seizoenshelft negentien duels bij de schotse club Hamilton Academical FC, in de hoogste Schotse divisie. Hamilton staat momenteel voorlaatste in de Schotse Premiership.

United wil Van de Beek

Volledig scherm Donny van de Beek. © BSR Agency Donny van de Beek zou deze transferperiode de overstap naar Manchester United kunnen maken. ESPN meldt dat Ole Gunnar Solskjaer er flink op aandringt de middenvelder snel te halen. United zou de dringende behoefte hebben aan een aanvallende impuls op het middenveld.



Ook van Hakim Ziyech zou Solskjaer een groot fan zijn, maar Van de Beek zou hoger op het lijstje staan. United heeft het hele seizoen al problemen op het middenveld. Zo is superster Paul Pogba al lang geblesseerd aan zijn enkel en onderging hij gisteren nog een operatie.

Van der Sar hint op komst Babel

Eerder op de dag hield Ajax de fans nog voor de gek: de Amsterdammers kondigden een nieuwe speler aan, maar het bleek om de meetrainende algemeen directeur Edwin van der Sar te gaan. Diezelfde Van der Sar heeft via Twitter nu laten doorschemeren dat er vanmiddag misschien wel écht nieuws komt... Het lijkt daarbij te gaan om de komst van Ryan Babel.

Ajax kijkt naar lange termijn

Waar Babel een versterking is voor de korte termijn, richt Ajax het vizier ook al op de lange termijn. Daarbij staat de naam van de Mexicaan Roberto Alvarado hoog op de lijst. De 21-jarige middenvelder van Cruz Azul zou ook concreet worden gevolgd door PSV, Leicester City en Crystal Palace. Lees hier meer over het trainingskamp van Ajax.

Clark in beeld bij Spurs

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho is vanwege blessures op zoek naar een nieuwe verdediger. Volgens de Daily Mail zou daarbij het oog zijn gevallen op Vitessenaar Max Clark. Ook Max Aarons van Norwich City zou een mogelijke aanwinst zijn. Clark speelt sinds het vorige seizoen bij Vitesse, nadat hij wilde vertrekken bij Hull City.

Volledig scherm Max Clark. © BSR Agency

Veldwijk definitief naar Zuid-Korea

Volledig scherm Lars Veldwijk © foto: Carla Vos Lars Veldwijk (28) vertrekt definitief naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai. Sparta is mondeling akkoord met de Aziatische club. Het is nu nog slechts wachten tot het papierwerk is afgerond.



Veldwijk stuurde bij Sparta al enige maanden aan op een breuk. De spits, vorig seizoen nog topscorer van de Rotterdammers, was ontevreden over zijn bijrol in Spangen. Nu heeft hij zijn transfer te pakken.



Sparta ontvangt naar verluidt 3,5 ton voor de aanvaller.

Grote schoonmaak bij Everton

Carlo Ancelotti zou woedend zijn op de wanprestaties van zijn spelers en de nieuwe Everton-coach zou Gylfi Sigurdsson als één van de grootste flops aanduiden. Volgens The Mirror wil hij de IJslander zo snel mogelijk verkopen. Voor zo'n 50 miljoen euro zou de middenvelder mogen vertrekken van de trainer die pas vier duels de scepter zwaait bij Everton. Ook Cenk Tosun, Theo Walcott, Morgan Schneiderlin en Michael Keane zouden op de schopstoel zitten.

Volledig scherm Gylfi Sigurdsson © AP

Ajax grapt over komst nieuwe speler

Het gaat de afgelopen dagen vooral over de komst van Ryan Babel naar Ajax. De aanvaller zal van Galatasaray gehuurd worden en ook Ajax maakt nu melding van een nieuwe speler. In het liveblog op de eigen website zetten de Amsterdammers: ‘Vandaag verwachten we een nieuwe speler op het trainingsveld.’



Even later geeft de social media afdeling toe een grapje te hebben gemaakt. Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft namelijk de voetbalschoenen aangetrokken.

Brugge gaat Belgisch transferrecord verbreken

Argentijnse media weten het zeker: Club Brugge ligt in poleposition om Adolfo Gaich (20) van San Lorenzo te strikken. Beide clubs zaten daar gisteren lang over samen – de gesprekken zouden gunstig verlopen. De grote kopsterke Gaich (1m90, 82kg) moet de nieuwe recordaankoop van blauw-zwart worden. In zijn huidig contract bij San Lorenzo staat een opstapclausule van zo’n 13,5 miljoen euro. Als de deal rondkomt dan wordt Gaich niet alleen de duurst inkomende transfer van Club Brugge, maar van het hele Belgische voetbal. Standard haalde Zinho Vanheusden voor 12,6 miljoen euro weg bij Inter.

Young op weg naar Inter