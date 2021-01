Adrián Campos, oud-F1-coureur en ontdekker van Fernando Alonso, overleden

In de zeventien grands prix waarin hij van start ging, wist hij slechts twee keer de finish te halen. Campos geldt als de ontdekker van Fernando Alonso, de Spanjaard die twee keer wereldkampioen werd in de Formule 1.

Na een korte en teleurstellende carrière in de Formule 1 had Campos als teambaas meer succes. Zo gaf hij eind jaren 90 zijn jonge landgenoten Marc Gené en Alonso de kans om richting de hoogste autosportklasse door te stoten. Zelf probeerde Campos met zijn renstal in 2010 de Formule 1 in te gaan, maar vanwege financiële problemen lukte dat niet. Campos Racing is momenteel actief in de Formule 2 en Formule 3.