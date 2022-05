Adrie Poldervaart komend seizoen aan de slag als trainer van De Graafschap

Poldervaart, fysiotherapeut van beroep, was lange tijd trainer in het amateurvoetbal bij clubs als vv Nieuwenhoorn, Spijkenisse en Barendrecht. In 2015 won hij de Rinus Michels Award als beste trainer in het amateurvoetbal.

Contract ingeleverd

In 2018 werd Poldervaart aangesteld als hoofdtrainer bij toenmalig eredivisionist Excelsior, waar hij al 25 jaar werkzaam was als fysiotherapeut. De samenwerking duurde niet lang, want in april 2019 leverde hij - na een nederlaag tegen hekkensluiter NAC - zijn contract in bij de Rotterdamse club, omdat hij het gevoel had de neerwaartse spiraal niet meer te kunnen keren.