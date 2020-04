Adviseur Engelse regering wil onderzoek naar doorgaan Liverpool - Atlético

podcast ‘In deze crisis ga je niet wisselen in de top van de club’

14:09 ENSCHEDE - Als de premier dinsdag heeft gesproken, komt er snel duidelijkheid over het al dan niet uitspelen van dit seizoen. De algehele verwachting is dat het erop zit. Als die duidelijkheid er is kunnen FC Twente en Heracles alle zeilen gaan bijzetten om de boel draaiende te houden voor na de zomer.