Advocaat hoopt op sneeuw bij rentree in Rusland: ‘Dat is toch schitterend?’

Door Mikos Gouka



Als Feyenoord vandaag boven luchthaven Sheremetyevo in Moskou de landing heeft ingezet, zal Dick Advocaat met zijn neus tegen het raam gedrukt zitten om over de immense stad uit te kunnen kijken. Toen de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou bij de loting uit de koker rolde bij de UEFA klapte de 73-jarige Hagenaar even kort enthousiast in zijn handen. ,,En daarna hoopte ik dat het één van de laatste poulewedstrijden zou zijn, want Moskou in de winter is prachtig. Het heeft iets mysterieus’’, zegt Advocaat. ,,Sneeuw in Moskou, en die kans is donderdag zeventig procent kreeg ik al te horen, is toch schitterend? De tijd van Dokter Zjivago, zoals ik al eerder zei. Mooi.’'