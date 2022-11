Advocaat over Ihattaren: ‘Ik zou hem echt graag willen trainen’

LIVE eredivisie | Sc Heerenveen komt op bezoek bij Excelsior

Promovendus Excelsior doet het tot op heden prima in de eredivisie. De ploeg uit Rotterdam staat op de elfde plek en heeft volop uitzicht op het linkerrijtje. Bij een zege op nummer acht sc Heerenveen is het gat tussen beide ploegen nog maar één punt. De verrichtingen in dit duel volg je in ons livewidget.

30 oktober