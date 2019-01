Aerts stoot Van Aert van de troon met eerste Belgische titel

Kramers tiende symfonie: ‘Zeker een van mijn mooiste’

16:47 Vertel Sven Kramer niet hoe hij een allroundtoernooi moet winnen. Als geen ander weet de Friese schaatsgrootmeester een vierkamp in zijn voordeel te beslissen. Zo ook op de buitenbaan in Collalbo. Patrick Roest (23) was misschien de favoriet, maar kwam op de afsluitende 10.000 meter fysiek en mentaal tekort om zijn negen jaar oudere kopman van diens tiende Europese titel af te houden.