Affiches om van te watertanden in speelronde 2

VOLLEYBAL Nu al einde seizoen voor volleyballer uit Enschede: 'Een drama'

25 september HENGELO / ENSCHEDE - Hij was net weer terug van een maandenlange revalidatie. Volleyballer Elmar Heupers van topdivisionist Webton Hengelo was weer helemaal fit en had veel zin in het nieuwe seizoen. Tot speelminuten komt het dit seizoen echter niet: de Enschedeër viel zaterdag al in de warming-up, richting de eerste competitiewedstrijd, uit met een gescheurde achillespees. Conclusie: einde seizoen.