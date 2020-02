Afgetrainde Hamilton klaar voor ‘wintertests’ in Barcelona

Wereldpri­meur bij Fed Cup op Haags gravel: de challenge

16:08 De Fed Cup-ontmoeting in Den Haag tussen Nederland en Wit-Rusland heeft morgen en zaterdag een mondiale primeur. Voor het eerst wordt bij graveltennis gebruik gemaakt van een computersysteem om vast te stellen of een bal in of uit is, in plaats van dat de scheidsrechter bij twijfel van zijn stoel komt om de afdruk te checken.