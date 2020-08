Afgrijselijke val Groenewegen en Jakobsen in sprint Ronde van Polen

De eerste etappe in de Ronde van Polen is ontsierd door een vreselijke valpartij vlak voor de finish, met Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in de hoofdrol.

Groenewegen kwam al vallend als eerste over de streep, maar de koersdirectie besloot de Amsterdammer te diskwalificeren omdat hij van zijn lijn was afgeweken.

Een persoon aan de andere kant van de boarding - vermoedelijk een fotograaf- werd hard geraakt. Over de toestand van de betrokkenen is officieel nog niets naar buiten gebracht, maar volgens de eerste berichten zou Jakobsen bij kennis zijn. Dat geldt ook voor Groenewegen, is te zien op foto’s.

In de rit die in het teken stond van de precies een jaar geleden dodelijk verongelukte Belg Bjorg Lambrecht ging het in de laatste meters helemaal mis. Groenewegen was op weg naar de zege, maar Jakobsen (die zijn landgenoot aan de linkerkant wilde passeren) vloog na een manoeuvre van zijn concurrent net voor de finishlijn met een enorme snelheid in de hekken.

,,Een vreselijk valpartij, we hopen dat het goed gaat met iedereen”, reageerde Groenewegens ploeg Jumbo-Visma. De ploeg zei in afwachting te zijn van meer informatie.

Lefevere woedend op Groenewegen

Patrick Lefevere, manager van het Deceuninck-Quick Step van Jakobsen, was na afloop des duivels. Volgens de Belg was de crash volledig te wijten aan Groenewegen, die te veel van zijn lijn zou zijn afgeweken.

,,Ik trek naar de rechter. Deze acties zouden niet in het wielrennen toegelaten mogen worden. Dit is crimineel”, twittert hij.

Jakobsen wordt, zo meldt Deceuninck-Quick Step, momenteel verzorgd door de dokters. De sprinter is wel nog steeds niet naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de organisatie is er ook een trauma-helikopter onderweg, maar onduidelijk is voor wie. Volgens Poolse media zou het om de fotograaf gaan.

De rit ging van Chorzóv naar Katowice over 195,8 kilometer. De Ronde van Polen is de eerste WorldTour-etappekoers sinds half maart het wielerseizoen wegens de coronacrisis werd onderbroken.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Volledig scherm Dylan Groenwegen kermt het uit van de pijn na zijn val. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Een dramatische valpartij vlak voor de finish in de eerste rit van de Ronde van Polen. © photo: Cor Vos