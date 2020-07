Afscheid: Lara van Ruijven in Thialf voor haar langzaamste en laatste ronde ooit

Ruiz beslist deze week over toekomst: ‘FC Twente heeft me helaas niet gebeld’

20:36 ENSCHEDE/SÃO PAULO - De transfervrije Bryan Ruiz (34) heeft geen contact gehad met FC Twente over een terugkeer. „Ik had ergens wel een telefoontje verwacht”, zegt de aanvaller, die in 2010 in de kampioensploeg zat. Nadeel alleen: hij is een speler van buiten de EU en moet ruim 4 ton aan salaris ontvangen.