Afscheid van toppaard Glock’s London tijdens CSI Twente

Dit maakte Glock Horse Performance Centre, eigenaar van het paard, bekend op de Facebookpagina. De 17-jarige hengst wordt niet meer ingezet voor de sport, maar gaat verder als dekhengst. Op zondag 23 junie, voor de aanvang van de Nations Cup in Geesteren, krijgt London z’n afscheid.

,,London was één van de beste paarden in de wereld en heeft voor vele medailles gezorgd. Waaronder twee zilveren medailles tijdens de Olympische Spelen van London in 2012. Ik ben blij dat we hem een waardig afscheid kunnen geven tijdens de CSIO5* in Geesteren,” zegt Schröder over het paard.

Twee jaar na de Spelen, tijdens de Wereldruiterspelen in het Franse Caen, veroverden de springruiter en zijn bruine voshengst goud met het Nederlandse team. Eerder dat jaar was het paard voor een recordbedrag van 8,6 miljoen euro gekocht door de Oostenrijkse miljardair Gaston Glock, waardoor de jongste van de drie broers Schröder op het dier kon blijven rijden. Het destijds 12-jarige paard was het hoofditem van de veiling van de voormalige - en failliete - Stal Eurocommerce.

„Na goud op het WK hebben we nog wat mooie klasseringen in een aantal grote prijzen behaald, maar daana is het wat minder geworden”, sprak de springruiter vorige maand nog in de aanloop naar Jumping Schröder Tubbergen. Blessures en kwaaltjes zorgden ervoor dat de twee niet vaak in actie konden komen. Toch was er af en toe nog succes. Zo werd in 2016 werd het vijfsterrenconcours in het Zweeds Falsterbö gewonnen en een jaar later de Grote Prijs van Salzburg (viersterren).

„Het begin van 2018 ging ook erg goed, ik dacht zelfs dat we weer op de goede weg terug waren. Het mooie van onze sport is dat je werkt met dieren. Een paard is geen machine en dus niet te voorspellen. Bovendien is London nu 17 jaar oud. In zijn topjaren was hij een van de beste springpaarden van de wereld en heeft hij veel gewonnen. In mijn ogen is hij voor altijd een toppaard”, aldus Schröder onlangs in De Twentsche Courant Tubantia.