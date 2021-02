Afstappen in Tour is een optie voor Van der Poel: ‘Sponsoren en team willen dat ik er ben’

Dag na vierde wereldtitelDe kans is groot dat Mathieu van der Poel deze zomer de Tour de France niet uit zal rijden. Met het oog op de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen overweegt hij voortijdig af te stappen. Dat vertelde Van der Poel in een persconferentie, een dag nadat hij naar zijn vierde wereldtitel veldrijden reed.

Van der Poel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen het grote doel zijn van dit jaar. Vorig jaar werden de Spelen uitgesteld, tot teleurstelling van Van der Poel, die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de beste mountainbikers ter wereld.

De Tour de France en Olympische Spelen volgen deze zomer kort op elkaar. De Tour finisht op 18 juli in Parijs, acht dagen later is de mountainbikewedstrijd in Japan. ,,Het eerste plan was om de Tour volledig uit te rijden,’’ zegt Van der Poel. ,,Maar als mij gezegd wordt dat als ik de Tour uitrijd, ik de kans riskeer om niet super te zijn op de Spelen dan overweeg ik het om vroeger uit te stappen.’’ Van der Poel denkt eraan om bijvoorbeeld tot de tweede rustdag in de Tour te blijven.

Van der Poel gaf al vaker aan dat de planning van Tour en Spelen voor hem ongelukkig zijn. ,,Met tegenzin is te sterk uitgedrukt,’’ zegt Van der Poel over zijn Tour-deelname. ,,Ik heb wel overwogen de Tour af te zeggen. Als ik voor de beste weg naar topvorm zou kiezen, had ik het overgeslagen. Maar de sponsoren en het team wil dat ik er ben en ik snap het belang. Zij zijn degenen die mijn loon betalen. Ik krijg al veel privileges met het combineren van drie disciplines en dat komt in andere teams minder voor. Het is ook niet zo dat het een straf is om de Tour te rijden.’’

Van der Poel vierde wereldtitel met pizza en flesje wijn

Van der Poel werd zondag in Oostende voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden. Als het aan hem ligt, komt daar nog wel een vijfde bij, want de alleskunner wil zich blijven bezighouden met het fietsen in het veld.

,,Natuurlijk, waarom niet? Zoals ik het nu heb gedaan, is het perfect voor mij. Zo’n tien tot vijftien wedstrijden crossen en met als grote doel telkens het WK. Dat zie ik me nog een tijdje volhouden, om dat crossgevoel te behouden. En ja, ik wil er zeker bijzijn volgend jaar in Amerika. Voor 100 procent.”

Het WK wordt dan gehouden in Fayetteville. ,,Weet je, dat crossen is ook fijn om de lange winter te doorbreken. Andere renners trainen dan lange tijd, maar ik doe die wedstrijden en dat doe ik ook gewoon graag.”

De Belg Erik De Vlaeminck werd zeven keer wereldkampioen veldrijden. Van der Poel: ,,Als je begint als veldrijder, dan denk je daar niet aan. Je probeert gewoon om één keer wereldkampioen te worden. Nou goed, als het ooit in zicht komt, dan zal dat wel een doel worden. Maar het is niet dat ik er nu al mee bezig ben.”

Van der Poel vierde zijn wereldtitel zondagavond bescheiden. ,,Een pizza en een flesje wijn, meer zat er niet in door de coronamaatregelen. Dat voelde een beetje vreemd. Er was geen groots feest met de ploeg, familie of vrienden, maar het kan nu eenmaal niet anders.”

