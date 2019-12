Afstraffing voor Jolly Jumpers

In Katwijk gingen de gedachten uit naar vorig seizoen toen Jolly Jumpers alle drie ontmoetingen kannonvoer was voor Grasshoppers: 85-47, 85-60 en 78-38 waren destijds de alles zeggende cijfers.

Er was totaal geen aanleiding dat er nu weer zo'n afstraffing zou volgen. De Tubbergse ploeg oogst dit seizoen van alle kanten complimenten, speelt fris en met passie en stapt regelmatig als winnaar van het veld. Met als absolute hoogtepunt de 72-67 overwinning in eigen huis tegen Grasshoppers.

Maar wanneer Jolly Jumpers geen strijdlust aan de dag legt en niet voor elke bal knokt, is het niet de huidige middenmoot van de eredivisie waardig. Zo bleek in Katwijk. Aanvallend werden ballen zo maar weggegooid en systemen plichtmatig gelopen, zodat er zelden een vloeiende aanval volgde. Verdedigend was het uiterst slap. Rebounds werden veel te weinig gepakt, teamgenoten hulp bieden was er niet bij en de schutters van Grasshoppers kregen alle gelegenheid vrij aan te leggen.