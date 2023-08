Afzwaaiende Annemiek van Vleuten: ‘Straks ga ik weer ergens anders heel goed in worden’

InterviewNa zestien seizoenen is het straks over en uit voor Annemiek van Vleuten (40). In Glasgow rijdt de tweevoudig wereldkampioene zondag haar laatste WK. ,,Na de Tour heb ik al best een moeilijke week gehad, ik voelde me heel leeg.”