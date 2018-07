Afzwaaiende Tukker Bram Tankink wint in Boxmeer, Dumoulin weer tweede

Voormalig jeugdspe­ler FC Twente maakt doelpunt van zijn dromen

30 juli Maikel Kieftenbeld heeft afgelopen weekend op geweldige wijze van zich doen spreken. De voormalig jeugdspeler van FC Twente, sinds 2015 actief op het tweede niveau in Engeland bij Birmingham City, maakte in het oefenduel met Brighton Hove & Albion vermoedelijk het mooiste doelpunt in zijn voetbalcarrière.