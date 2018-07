AG2R vervangt Geniez in de Tour voor Frank

Week voor start Tour opnieuw schouder­klach­ten voor Kelderman

16:13 Amper een week voor de start van de Tour de France heeft Wilco Kelderman opnieuw last gekregen van zijn rechterschouder. De renner van Team Sunweb ging vanmiddag tijdens het NK in Noord-Brabant onderuit. ,,Het is dezelfde schouder die hij eerder al blesseerde'', meldde zijn ploeg op Twitter. Kelderman laat morgen in het ziekenhuis een CT-scan maken om te bekijken wat de schade is.