Agassi voorspelt: ‘Djokovic breekt record Federer’

In een interview met Times of India zegt de Amerikaanse oud-tennisser (48), zelf winnaar van 8 majors, dat er geen betere speler is dan een Djokovic op zijn best. Dat is voor hem dan ook het beste criterium om te bepalen wie de ‘GOAT’ van het tennis is, de beste speler ooit. ,,Tegenwoordig kijken we vooral naar cijfers, maar ik heb argumenten waarom die niets zeggen. Björn Borg stopte op zijn 26ste, met 11 gewonnen grand slams. Maar hij sloeg 10 keer de Australian Open, waar destijds nog op gras werd gespeeld. Zeg het maar…”