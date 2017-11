Aguëro nieuwe clubtopscorer Manchester City

De sluwe spits maakte in het Champions Leagueduel tegen Napoli zijn 178ste doelpunt voor de Engelse club. Hij passeerde Eric Brook, die het oude clubrecord van 177 doelpunten al in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw vestigde.

Agüero maakte zijn allereerste doelpunten bij zijn debuut voor City. Op 15 augustus 2011 scoorde hij al twee keer in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Swansea.



De Argentijn was daarna goed voor talrijke goals per seizoen. Hij scoorde tegen Napoli de derde goal. Een belangrijke, want hij zette daarmee zijn ploeg op een voorsprong van 3-2. City zou het duel met 4-2 winnen en zich met zijn vierde zege op rij al verzekeren van de plek bij de laatste zestien.