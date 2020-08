Aicher-Arena in Inzell moet het Duitse Thialf worden

Fysio Heracles: ‘Het blijft spannend als de testuitsla­gen komen’

7:22 ALMELO - Dat er geen eenduidigheid is over de coronamaatregelen bij voetbalclubs, is weleens lastig, vindt Emiel Bolscher. Hij is hoofd van de medische staf van Heracles en probeert er zo nuchter mogelijk in te staan. „Alleen als de uitslagen komen, vind ik het spannend.”