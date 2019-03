‘Aitor begint op Ruiz te lijken’

Autopech voor Vaanhold uit Haaksber­gen bij rentree als ploeglei­der

15:11 HAAKSBERGEN/ ASSEN - De rentree van Han Vaanhold als ploegleider in het wielerpeloton is anders verlopen dan vooraf was gehoopt. De Dorpenomloop Drenthe zat er na 60 kilometer koers al op voor de Haaksbergenaar.