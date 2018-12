Ajax aast opnieuw op Magallán en doet bod van 10 miljoen

André Paus weer thuis na avontuur op Cyprus: ‘Vroeg of laat word je ontslagen’

10:24 DEURNINGEN - André Paus (53) is weer thuis in het kalme Deurningen, na wederom een avontuur op een vulkaan van onrust in Zuid-Europa. “Als je daar heengaat, weet je zeker: vroeg of laat word je ontslagen.”