Ajax begint thuis tegen Liverpool en sluit af tegen Atalanta

Tot en met dinsdag 20 oktober mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden in Nederland, maar Ajax speelt een dag later pas en kan tegen die tijd dus mogelijk weer wat fans toelaten in de Johan Cruijff Arena. Zes dagen na de openingswedstrijd tegen Liverpool moet Ajax in Bergamo al aantreden tegen Atalanta, de nummer drie van de afgelopen twee seizoenen in de Serie A. In november volgen de twee confrontaties met de Deense kampioen FC Midtjylland.



Op dinsdag 1 december gaat Ajax op bezoek op Anfield bij de kampioen van Engeland. Een week later sluit Ajax de groepsfase af met de thuiswedstrijd tegen Atalanta, het team van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers.