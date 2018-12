Ajax bezorgt ‘Kung Fu-Bayern’ hartritmestoornissen

Karl-Heinz Rummenigge haalde na de enerverende avond opgelucht adem. ,,Dat was zeker een extreem emotionele Europacup-nacht die we beleefd hebben’’, werd de Bayern-voorzitter geciteerd in de Tagesspiegel. In dezelfde krant deed technisch directeur Hasan Salihamidzic er nog een schepje bovenop: ,,Ik heb lichte hartritmestoornissen.’’

Ajax heeft zichzelf in Duitsland weer op weer op de kaart gezet door in de groepsfase van de Champions League twee keer indruk te maken tegen de Rekordmeister. ,,Bayern beleefde in de uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam de ongewone situatie tegen de ‘jonge honden’ van Ajax met een tegenstander te maken te hebben die de bal en de wedstrijd zelf wil beheersen,’’ constateert de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bild weet uiteraard wel raad met de karatetrap waarmee Thomas Müller Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico verwondt. Prompt is Bayen de ‘Kung Fu-groepswinnaar.’ ,,De international gaat uitgerekend in zijn 105de Champions League-wedstrijd (geen Bayern-speler heeft ooit meer voltooid) met de noppen vooruit naar de bal en raakt Tagliafico daarbij vol op zijn hoofd’’ aldus Bild. ,,De Ajax-prof wordt nog op het veld gehecht. Op de tribune fluistert Bayern-baas Karl-Heinz Rummenigge president Uli Hoeness toe: ‘Dat was rood’.’’



Ook in Duitsland is iedereen het er over eens dat Müller - ‘het was geen opzet’, zegt de zondaar in de Tagesspiegel - volkomen terecht wordt weggestuurd. Bild vreest het ergste als Boateng met een ‘veel te onstuimige’ overtreding op Dolberg een strafschop veroorzaakt (2-1). ,,Maar zelfs dan is de waanzin nog niet ten einde.’’

In een krankzinnige slotfase wordt immers nog drie keer gescoord. ,,Het was op het laatst zeer interessant’’, zegt Bayern-doelman Manuel Neuer met gevoel voor understatement bij Sky. ,,Er was zeer veel strijd en passie. Ajax is gewoon goed, dat hebben we al in München gezien. Het belangrijkste is dat we eerste zijn.’’

Gelukkig

Maar tot tevredenheid leidt dat bij de Duitsers allerminst. ,,We zijn gelukkig eerste’’, zegt Robert Lewandowski in Kicker. ,,Maar ons positiespel was vandaag niet goed en daar moeten we aan werken. We hadden minstens twee goals meer kunnen maken. We moeten kijken wat er aan ons spel ontbreekt. We spelen in de Champions League en krijgen drie goals tegen, Ajax had veel meer balbezit. We mogen niet tevreden zijn, omdat we groepswinnaar zijn, maar moeten kijken wat we beter kunnen doen.’’