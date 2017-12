Ajax en Erik ten Hag, een combi om naar uit te zien

Bijna niemand twijfelt aan de kwaliteiten van Ten Hag. Een tactisch ijzersterke trainer die zijn ploegen altijd dynamisch laat spelen, schijnbaar moeiteloos overschakelend van het ene naar het andere systeem. Maar daar zaten uren, weken, maanden werk in. Spelers van FC Utrecht werden soms gek van hun opbouwtrainer, maar per saldo lopen ze met hem weg. Het is moeilijk om iemand te vinden die Ten Hag géén goede trainer vindt. In de complexe wereld die Ajax heet, is het lastig om volledig je eigen gang te gaan.

Opbouwtrainer? Bij Ajax kennen ze dat woord niet

Toch nog even over die term 'opbouwtrainer'. Want daar ligt toch echt de volgende razend interessante kwestie. Bij Ajax is er namelijk geen tijd om op te bouwen. En zeker nu niet. Proces? Niet in Amsterdam. In het Ajax-museum bekijken duizenden toeristen de volle prijzenkast, maar de vitrines piepen en kraken. In 2014 werd voor het laatst zilverwerk gewonnen. Daarom is het reikhalzend uitkijken naar het komende halfjaar, waarin Ajax vijf punten achterstand op PSV moet goedmaken om alsnog kampioen van Nederland te worden. Hoe Ten Hag dat gaat verenigen: een lijn voor de komende jaren inzetten, maar óók nu presteren. Ter herinnering even het schema van Ajax na de winterstop: op 21 januari eerst thuis tegen Feyenoord. En de week daarna? Jawel, uit tegen... FC Utrecht.