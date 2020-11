Ajax en Midtjylland blijven verdwaasd achter na coronasoap

Video Gasperini gaat tactiek aanpassen na dodelijke counters Liverpool: ‘Vorig jaar kwam het ook nog goed’

0:09 Coach Gian Piero Gasperini van Atalanta gaat zijn tactiek aanpassen na de zware thuisnederlaag tegen Liverpool in de Champions League. De Engelse kampioen sloeg in de counter genadeloos toe in Bergamo: 0-5.