Ajax en PSG onderhandelen over transfer Frenkie de Jong

Een delegatie van Paris Saint-Germain heeft in Amsterdam met Ajax onderhandeld over een zomerse transfer van Frenkie de Jong. Voor de Franse club is het geen probleem om de door directeur voetbalzaken Marc Overmars gewenste afkoopsom van 75 miljoen euro van op tafel leggen.

Overmars bevestigt het bezoek van de Fransen, maar zegt ook dat er nog geen definitief akkoord is getekend, met geen enkele club. Een transfer zou evenwel nog slechts afhangen van enkele details. De 21-jarige middenvelder werd eerder al nadrukkelijk in verband gebracht met FC Barcelona, Manchester City en Bayern München.

De Jong doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Willem II, debuteerde daar ook in het eerste elftal, voordat de middenvelder in de zomer van 2015 als 18-jarig talent de overstap maakte naar Amsterdam. Daar moest hij het lange tijd voornamelijk doen met wedstrijden in Jong Ajax. In september 2016 mocht hij onder Peter Bosz al een keer opdraven in het toernooi om de KNVB-beker (uitgerekend tegen Willem II), begin 2017 maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de eredivisie.

Ajax begon het seizoen 2017/18 vervolgens met Marcel Keizer aan het roer, de man die De Jong bij Jong Ajax onder zijn hoede had gehad. Onder hem werd de jongeling basisspeler, hij speelde een groot aantal wedstrijden als centrale verdediger. Eind 2017 nam Erik ten Hag het over van de ontslagen Keizer, maar De Jong bleef basisspeler en werd steeds belangrijker. Dit seizoen is hij uitgegroeid tot absolute steunpilaar.

Ook maakte hij in de eerste maanden van de huidige jaargang zijn debuut in het Nederlands elftal. Door bondscoach Ronald Koeman werd hij in augustus voor het eerst bij de selectie gehaald, voor het oefenduel met Peru, de afscheidsinterland van Wesley Sneijder. Daar maakte invaller De Jong al veel indruk, zoals hij later ook met name tegen Frankrijk (uit én thuis) in de Nations League uitblonk.