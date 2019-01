Ajax en Sevilla wijzigen ‘constructie-Wöber’, Overmars in beeld bij Arsenal

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Anderlecht verhuurt Musona aan Lokeren

Knowledge Musona speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor KSC Lokeren. De 28-jarige aanvaller uit Zimbabwe scoorde dit seizoen pas één keer in tien duels voor Anderlecht, de nieuwe club van trainer Fred Rutten.

Overmars in beeld bij Arsenal

Het rommelt weer eens bij Arsenal. Nu is het raak op directieniveau, waar technisch directeur Sven Mislintat en manager Unai Emery niet meer door een deur zouden kunnen. Volgens de Engelse kwaliteitskrant The Independent en het Duitse tijdschrift Kicker zou de Duitser op weg zijn naar de uitgang in Londen. Volgens Kicker is Marc Overmars een van de kandidaten om Mislintat op te volgen. Overmars wordt de laatste jaren al regelmatig in verband gebracht met Arsenal. Hij speelde 1997 tot 2000 op Highbury, het oude stadion van de Gunners.

Ajax en Sevilla wijzigen ‘constructie-Wöber’

Volledig scherm Max Wöber tijdens zijn laatste eredivisieduel voor Ajax, op 23 december in en tegen Utrecht. Rechts Gyrano Kerk. © ANP Pro Shots De transfer van Max Wöber van Ajax naar Sevilla is vanmiddag afgerond. Veel verandert er niet in het eerder deze maand op hoofdlijnen al bereikte akkoord, alleen huurt de Spaanse topclub de Oostenrijkse verdediger eerst een halfjaar, waarna Wöber op 1 juli definitief eigendom wordt van Sevilla. Zoals eerder gecommuniceerd door Ajax ontvangen de Amsterdammers een transfersom van 10,5 miljoen euro uit Spanje. Het bedrag kan op basis van variabelen oplopen tot 11 miljoen euro.

Josef Martínez langer bij Atlanta United

Volledig scherm © AP Goed nieuws voor Frank de Boer: Josef Martínez heeft zijn contract bij Atlanta United opengebroken en verlengd tot 2023. De spits uit Venezuela scoorde afgelopen seizoen liefst 35 keer in 39 wedstrijden voor Atlanta United, waarmee hij een groot aandeel had in het kampioenschap in de MLS. Eerder kwam Martínez uit voor Caracas, BSC Young Boys, FC Thun en Torino. ,,Dit betekent veel voor mij vanwege de band die ik heb met de fans van Atlanta United. Die is uniek. Ik wil ook mijn teamgenoten, de stad, mijn familie en vrienden bedanken, want dit is een droom die ik altijd heb gehad. Ik heb eerder gezegd dat ik nergens heen wil omdat dit mijn thuis is.”

Gerson Rodrigues naar Júbilo Iwata

Gerson Rodrigues maakt de overstap van het Moldavische FC Sheriff Tiraspol naar de Japanse club Júbilo Iwata. De 23-jarige international van Luxemburg speelde van augustus 2017 tot januari 2018 voor Telstar. Daar was hij goed voor drie goals in dertien wedstrijden. Rodrigues wordt in Japan teamgenoot van de inmiddels veertigjarige Shunsuke Nakamura.

Veto voor winters vertrek Büttner

Volledig scherm Alexander Büttner mag niet vertrekken bij Vitesse. © ANP Pro Shots Vitesse heeft een bod van Fortuna Düsseldorf op Alexander Büttner afgewezen. Een vertrek van de Achterhoeker is voor de eredivisionist op dit moment niet aan de orde.



Büttner (29) heeft een aflopend contract bij Vitesse. De back is met Arnhemse club in onderhandeling over een nieuwe overeenkomst. De eredivisionist wil de Doetinchemmer voor drie jaar binden. Büttner heeft meermaals aangegeven graag bij Vitesse actief te willen blijven.



Fortuna Düsseldorf, de nummer veertien van de Bundesliga, wil Büttner per direct overnemen. Vitesse heeft kennis genomen van de interesse uit Duitsland, verklaart een woordvoerder van de club. Maar de eredivisionist gaat daar verder niet op in.

De Jong kiest toch voor PSG

In Spanje wisten ze het zeker: Frenkie de Jong gaat naar Barcelona. Volgens de Catalaanse media leek het daar ook lange tijd op: de middenvelder van Ajax zou zelfs een contract voor vijf jaar overeen zijn gekomen, enkel de clubs moesten elkaar nog weten te vinden.



Deze week is daar echter verandering in gekomen zo meldt Mundo Deportivo. De Jong zou twijfelen aan zijn rol bij Barcelona en het aantal speelminuten bij Paris-Saint Germain zou veel groter zijn. De Ajacied zou daarom het persoonlijke akkoord met Barça verscheurd hebben en voor PSG kiezen. Bij PSG is er minder concurrentie op het middenveld en volgens Mundo Deporivo zouden de Fransen hebben gezegd ook Matthijs de Ligt te halen, zodat hij met zijn goede vriend samen kan blijven spelen.

Bayern wil Ribéry behouden

Volledig scherm Franck Ribery © REUTERS Als het aan Hasan Salihamidzic ligt, blijft Franck Ribéry na zijn loopbaan voor Bayern München behouden. Dat zegt de technisch directeur van de Duitse kampioen vandaag in Bild.



,,Ik zou graag zien dat bij ons blijft als hij stopt met voetballen, in welke rol dan ook’', aldus Salihamidzic. Het contract van de Franse aanvaller loopt na dit seizoen af en het lijkt er niet op dat Bayern de verbintenis gaat verlengen.



Ribéry kreeg onlangs nog een boete van de clubleiding wegens een scheldkanonnade op social media. De aanleiding was een video die Ribéry op Instagram had geplaatst. Daarin krijgt hij in een restaurant in Dubai een met goud belegde steak voorgeschoteld door de beroemde Turkse kok Salt Bae. Hij zou er 1200 euro voor hebben betaald en dat, naar later bleek foute, bericht leidde tot een stroom aan verwensingen op Twitter aan zijn adres en ook aan zijn hoogzwangere vrouw, zijn moeder en zijn kind.

Bedrijvig Groningen blijft bezig

Volledig scherm Mo El Hankouri met Jens Toornstra © Pim Ras Fotografie FC Groningen blijft shoppen. Vandaag worden de laatste drie aanwinsten gepresenteerd: Paul Gladon, Mo El Hankouri en Ko Itakura. El Hankouri komt over van Feyenoord en tekent voor meerdere jaren in het noorden. Gladon komt binnen via Wolverhampton Wanderers. De Engelsen ontbonden onlangs zijn contract.



Groningen haalde eerder al Illias Bel Hassani, Thomas Bruns en Kaj Sierhuis.

‘United bereidt bod voor op Bergwijn’

Volledig scherm Steven Bergwijn heeft bij PSV nog een contract tot medio 2022. © Getty Images Moet PSV vrezen voor een vertrek van Steven Bergwijn in de winterstop? Als we The Sun moeten geloven, hoopt Manchester United de snelle buitenspeler nog deze transferperiode over te nemen van de koploper van de Eredivisie.



De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer zou een bedrag van 25 miljoen pond (ruim 28 miljoen euro) op de 21-jarige Nederlander willen uitbrengen. Bergwijn verlengde afgelopen zomer zijn contract in Eindhoven nog tot medio 2022.



Manchester United weet wel dat het niet makkelijk zal worden om Bergwijn bij PSV los te weken. De Eindhovenaren hebben aangegeven deze winter geen belangrijke spelers te zullen laten vertrekken.

Atlético dicht bij vastleggen Morata

Volledig scherm Alvaro Morata zat afgelopen weekend al niet meer in de wedstrijdselectie van Chelsea tegen Newcastle. © AP Alles wijst erop dat Alvaro Morata op het punt staat om te vertrekken bij Chelsea. De Spaanse aanvaller maakte afgelopen weekend al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van de Londenaren tegen Newcastle United en wil graag weer in eigen land aan de slag.



Waar Morata eerder in verband werd gebracht met Sevilla en FC Barcelona, lijkt Atlético Madrid nu de beste papieren te hebben om de 26-jarige aanvaller over te nemen. Morato werd maandag gespot in Madrid, meldt Sky Sports, en begon zijn voetballoopbaan in 2005 in de jeugd van Altlético.

Willem II haalt Griekse aanvaller Vrousai

Hij is niet de opvolger van Fran Sol, maar met Marios Vrousai denkt Willem II een uitstekende aanvaller binnen te kunnen halen. De 20-jarige Griekse buitenspeler arriveert vanmiddag in Tilburg en is afkomstig van Olympiakos Piraeus, de club waar voormalig Willem II’er Kostas Tsimikas tegenwoordig weer voetbalt.

Vrousai maakte in 2015 de overstap van Nafpaktiakos Asteras naar de jeugd van Olympiakos. Een jaar later werd hij al overgeheveld naar de A-selectie. Dit seizoen kwam hij in drie bekerduels, 1 Super League-duel en twee wedstrijden in de Europa League in actie. In de voorbereiding speelde hij in de voorbereiding mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV.