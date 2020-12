Ajax gaat naar Anfield op perfect moment

Hamilton tien dagen in quarantai­ne: ‘Extreem teleurge­steld dat ik niet kan racen’

14:23 Lewis Hamilton is er kapot van dat hij komend weekend niet zijn opwachting kan maken in de Formule 1. De Britse wereldkampioen is besmet met het coronavirus, maar zegt er alles aan gedaan te hebben om het virus niet op te lopen.