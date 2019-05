‘Ajax gaat vol voor PSV’er Steven Bergwijn’

In hoeverre PSV al op de hoogte is van de interesse, is nog onbekend. Bergwijn heeft in Eindhoven nog een contract tot 2022 en moet daarom bij een vertrek vele tientallen miljoenen opleveren. De club rekende er eerder dit jaar op dat hij nog meer gaat opleveren dan de pakweg 35-40 miljoen euro die Hirving Lozano zou kunnen opbrengen.



Voor Ajax gelden in Eindhoven bij een overname van een speler andere prijzen dan voor andere partijen. PSV zal niet tegen marktconforme prijzen spelers naar Amsterdam laten vertrekken en daarmee de grote nationale concurrent sterker maken. ,,Ik kan niet ontkennen dat Stevie tussen Marc Overmars en mij ter sprake is gekomen”, zegt Van Kooperen desgevraagd.