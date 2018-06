'Ajax haalt Tadic terug naar de eredivisie'

Volleybal-aanvoer­ster Grothues naar Roemenië

9:22 Volleybalster Maret Balkestein-Grothues verhuist van Italië naar Roemenië. De aanvoerster van Oranje speelt komend seizoen voor de Roemeense kampioen CSM Boekarest. ,,Ik kijk ernaar uit'', zegt Balkestein-Grothues, die in Nicole Koolhaas een ploeggenote van Oranje treft in Boekarest. Koolhaas gaat haar derde jaar in bij CSM Boekarest, dat uitkomt in de Champions League.