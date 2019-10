Ajax hangt weer straf UEFA boven hoofd

FC Twente wil revanche in Rotterdam

15:06 HENGELO - FC Twente hoopt zich zaterdag bij Sparta te revancheren voor de dikke nederlaag van een week geleden bij Feyenoord. Op Paul Verhaegh na is de selectie fit. „Al merk je wel dat sommige spelers tegen de grens aanlopen. Maar dat is voor jonge jongens normaal in deze periode van het seizoen”, aldus trainer Gonzalo Garcia.