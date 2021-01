Ajax hoopt Bayer Leverkusen te kloppen in strijd om handtekening Timothy Fosu-Mensah

23 jaarAjax is in een strijd met Bayer Leverkusen verwikkeld om de handtekening van Timothy Fosu-Mensah. De club van trainer Peter Bosz heeft vooralsnog de beste papieren om de in Amsterdam opgeleide verdediger te verlossen van zijn reserverol bij Manchester United.

De 23-jarige Fosu-Mensah is op een zijspoor beland en mag van Manchester United voor een ‘kleine’ transfersom vertrekken, ook omdat hij in het bezit is van een aflopend contract. Eerder dit seizoen legde hij een voorstel om zijn toekomst voor meerdere jaren aan de Engelse topclub te verbinden, naast zich neer.



Zowel Bayer Leverkusen als Ajax ondernemen momenteel pogingen om de drievoudig international, die op meerdere posities in de verdediging uit de voeten kan, over te nemen. Bronnen stellen dat de Bundesligaclub, waar voormalig Ajax-coach Bosz trainer is, vooralsnog de grootste kans maakt om Fosu-Mensah in te lijven.

Fosu-Mensah kwam dit seizoen pas 108 minuten in actie: 81 in de Premier League en 27 in de Champions League. Vorig seizoen kwam Fosu-Mensah in de laatste weken van het seizoen nog tot zes optredens, nadat hij daarvoor (mede door blessures en verhuurperiodes) bijna drie jaar geen wedstrijd voor Manchester United had gespeeld. De 1,90 meter lange Fosu-Mensah, die als rechtsback, centrumverdediger en controlerende middenvelder kan spelen, maakte in de zomer van 2014 de overstap naar Manchester United. Hij speelde daarvoor acht jaar in de jeugd van Ajax.

Louis van Gaal liet Fosu-Mensah debuteren in de hoofdmacht van Manchester United. Op 28 februari 2016 viel hij in de 55ste minuut in bij de 3-2 overwinning op Arsenal op Old Trafford. Bij Manchester United heeft Fosu-Mensah inmiddels 30 wedstrijden achter zijn naam staan, waarvan 16 in de Premier League. Fosu-Mensah werd door United verhuurd aan de Londense Premier League-clubs Crystal Palace (24 duels in 2017/2018) en Fulham (13 duels in 2018/2019).

Drie interlands voor Oranje

Fosu-Mensah kwam onder bondscoach Dick Advocaat drie keer uit voor het Nederlands elftal. De Amsterdammer met Ghanese ouders maakte zijn debuut tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) op 31 augustus 2017, waarna Oranje deelname aan het WK 2018 kon vergeten. Advocaat liet Fosu-Mensah daarna nog 72 minuten spelen in de oefeninterland tegen Schotland (0-1 winst) op 9 november 2017. Ronald Koeman liet Fosu-Mensah nog zes minuten invallen in zijn tweede interland, waarin Oranje met 3-0 won van Europees kampioen Portugal.

Volledig scherm © Pool via REUTERS