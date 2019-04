Ajax, houd Ronaldo buiten de 16 en let op zijn rechter!

Een gewaarschuwd mens

De open deur dat Ronaldo in de Champions League een garantie is voor goals, gaan we hier niet intrappen. De Portugees maakte 125 doelpunten in 161 duels en is dus goed voor 0,78 goal per wedstrijd. Speelt hij tegen Ajax, dan ligt zijn gemiddelde echter nóg hoger. In zes wedstrijden tegen de Amsterdammers maakte hij maar liefst acht doelpunten. Dat is 1,33 per duel! Ook handig om te weten: Ronaldo scoort thuis (65 keer) nog vaker dan uit (56). Op neutraal terrein (finales) maakte hij overigens 4 goals.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo scoorde in 2012 drie keer tegen Ajax (1-4). © Pim Ras Fotografie

Rechterbeen!

Best een idee natuurlijk om Noussair Mazraoui linksback te laten spelen nu Nicolas Tagliafico is geschorst. Maar het is wellicht nog handiger om een linksbenige verdediger op rechts te zetten. Ronaldo maakt zijn meeste goals namelijk met zijn rechter. Van de 125 CL-goals schoot hij er 84 met zijn favoriete been binnen. ‘Slechts’ 18 keer was hij trefzeker met zijn linker. Aangezien Ronaldo meestal vanaf links speelt en dus naar binnen trekt om met rechts uit te halen, kan het dus geen kwaad om een linkspoot tegenover hem te zetten.

Volledig scherm Oktober 2012: Ronaldo scoort met zijn favoriete rechterbeen tegen Ajax. © Pim Ras Fotografie

Laat hem niet koppen

Dat Ronaldo aardig kan koppen, weten ze bij Ajax ook. Vorige week in de Arena sloeg hij immers nog genadeloos toe met het hoofd. De 0-1 tegen Ajax was alweer zijn 23ste kopgoal in de Champions League. Geef hem dus geen centimeter zodra de bal voor het doel wordt geslingerd. Er zijn weinig spelers die in de lucht zo goed timen als Ronaldo.

Volledig scherm April 2019: Ronaldo kopt raak en zet Juventus op 0-1 in de Arena. © REUTERS

Houd hem buiten de zestien

Ronaldo maakte 18 van zijn 125 doelpunten van buiten het strafschopgebied. Maar daarbij moet worden aangetekend dat hij 12 keer scoorde uit een directe vrije trap. Het overgrote deel van zijn goals (107) maakt hij in de zestien. Zorg dus dat hij binnen de lijnen niet zo vaak aan de bal komt.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo: dodelijk in de zestien, zoals hier tegen Bayern München in 2014. © AP

Neem geen onnodig risico

Ga in de eigen zestien niet te snel naar de grond en hou je handen thuis in de duels, want de VAR ziet alles. En een penalty tegen krijgen, is wel het laatste dat je wil. Gaat de bal op de stip, dan is het vrijwel zeker raak voor Juventus. Van de 19 strafschoppen die Ronaldo nam, benutte hij er 16 (84,2 procent). Dat is een hoger percentage dan Lionel Messi (80 procent, 12 uit 15) haalt.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo schiet Juventus tegen Atletico Madrid vanaf de strafschopstip naar de kwartfinales: 3-0. © AP

Negentig minuten scherp

Blijf negentig minuten scherp, want Ronaldo kan op elk moment toeslaan. Naarmate de wedstrijd vordert is de kans zelfs groter dat hij een doelpunt maakt. In de Champions maakte de Portugees 55 goals in de eerste helft. Na rust was hij echter goed voor 67 treffers. Verreweg de meeste goals (26) maakte hij in het laatste kwartier.