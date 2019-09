Ajax kan Feyenoord in Europa evenaren

Na de voorrondes barst vanavond tegen Lille de Champions League pas echt los. Kan Ajax het spectaculaire CL-seizoen van vorig seizoen evenaren? Aan de hand van de leukste feitjes van databureau Gracenote blikken we vooruit op de openingswedstrijd van Ajax in de Champions League.

Record Feyenoord

Ajax kan in de 15de achtereenvolgende CL-wedstrijd scoren. Daarmee kan de Amsterdamse club Feyenoord evenaren. De Rotterdammers zetten die prestatie neer tussen 1997 en 2000. De serie van Ajax loopt na de 2-0 thuisnederlaag tegen FC Barcelona op 5 november 2014. Van de huidige ploegen die in de Champions League uitkomen, heeft alleen Paris Saint-Germain in meer achtereenvolgende duels gescoord: 24.

Volledig scherm © Pim Ras fortografie

Zonder thuiszege

Ajax heeft in het hoofdtoernooi van de Champions League al vier thuiswedstrijden niet gewonnen. De laatste zege was op 23 oktober 2018. Toen werd Benfica met 1-0 verslagen. Gelukkig voor de Amsterdammers ging het afgelopen seizoen in uitduels stukken beter. Zoals de sensationele 1-4 tegen Real Madrid en de 1-2 bij Juventus.

Volledig scherm Lucas Moura doet Ajax pijn in Amsterdam. © Getty Images

200ste overwinning

Ajax kan vanavond de 200ste overwinning in Europa boeken. Slechts zes andere ploegen slaagden daar eerder ook in.

(Artikel gaat verder onder de poll)

Enquete Poll Wat gaat Ajax-Lille worden? Zege Ajax

Zege Lille

Gelijkspel Wat gaat Ajax-Lille worden? Zege Ajax (72%)

Zege Lille (12%)

Gelijkspel (16%)

Franse opponenten

Ajax en Lille treffen elkaar voor het eerst in Europa. Van de laatste negen duels met Franse clubs wonnen de Amsterdammers er slechts eentje. In het seizoen 2016-2017 werd Olympique Lyon met 4-1 verslagen. Ajax is thuis wel in de laatste acht thuiswedstrijden tegen Franse clubs ongeslagen. De laatste keer dat er in Amsterdam tegen de Fransen werd verloren was op 20 november 1996. AJ Auxerre won toen met 1-2.



Volledig scherm De spelers van Lille vieren feest. © BSR Agency

Blind

Daley Blind speelt vanavond zijn 27ste CL-wedstrijd. Dat is er eentje meer dan zijn vader Danny.

Volledig scherm Danny Blind met de CL-beker van 1995. © Getty Images

Lille in CL

Voor Lille OSC is dit de zesde keer dat de ploeg in de Champions League speelt. De laatste keer was in het seizoen 2012-2013. Slechts éénmaal kwam de Noord-Franse club de groepsfase door. Dat was in het seizoen 2006-2007. Toen werd Lille in de achtste finales door Manchester United uitgeschakeld. Les Dogues wonnen geen enkele openingswedstrijd in de CL. Goed nieuws voor Ajax dus. Van de huidige selectie van Lille speelden alleen Loïc Rémy , Renato Sanches, Jeremy Pied en Jonathan Ikoné eerder in de Champions League.

(Artikel gaat verder onder de podcast)

‘Martinez/Alvarez gaat Ajax eerder in de problemen brengen dan helpen’

Kent u deze nog?

Vier spelers kwamen in het verleden uit voor zowel Ajax als Lille. Kent u ze nog? Ricardo Kishna en Anwar El Ghazi speelden nog niet zo lang geleden voor de Noord-Franse club. Kishna werd in het seizoen 2016-17 door Lazio voor een halfjaar aan Lille verhuurd. Toen El Ghazi bij Les Dogues tekende, was zijn voormalige ploeggenoot net weg uit het Stade Pierre-Mauroy. Patrick Kluivert sloot in 2008 na één seizoen zijn rijke carrière in Lille af. Hij kwam tot 4 goals in 13 duels. Nog voor de invoering van het profvoetbal in Nederland trok Cor van der Hart in 1950 naar Lille. De Amsterdammer, één van de beste Nederlandse verdedigers ooit, keerde vier jaar later terug toen het betaald voetbal ook in Nederland zijn intrede deed. De in 2006 overleden Van der Hart ging spelen voor Fortuna’54.