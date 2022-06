Ajax laat doelman gaan, Bundesliga lonkt voor Götze, Arsenal legt veertig miljoen op tafel voor Vieira

Dit zijn de zestien speelste­den voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico

De FIFA heeft in een tv-uitzending vanuit New York bekendgemaakt in welke steden het WK voetbal van 2026 zal worden gehouden. De mondiale strijd, waaraan voor het eerst 48 landen deelnemen, wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

8:06