Ajax legt Ronaldo-beul Ekkelenkamp langer vast

Door Freek Jansen



Ekkelenkamp had nog een verbintenis tot het einde van seizoen, maar ligt nu voor de komende drie jaar vast in de hoofdstad. Onder Erik ten Hag debuteerde het talent in de hoofdmacht van de Ajax, waarna de jeugdinternational tot acht officiële duels kwam.



Zijn opvallendste optreden afgelopen seizoen was zijn invalbeurt in het thuisduel met Juventus in de achtste finales van de Champions League. In de slotfase voorkwam Ekkelenkamp met een opzichtige overtreding op Cristiano Ronaldo dat de Portugees uit een counter gevaarlijk kon worden. De beelden van zijn ingreep vonden vervolgens gretig aftrek bij de achterban.



De clubleiding van Ajax is momenteel druk in de weer met het langer vastleggen van eigen spelers. Gisteren zette David Neres zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, terwijl de Amsterdammers binnenkort ook Hakim Ziyech langer aan zich hopen te binden.