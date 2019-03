Ajax loot Juventus in kwartfinale Champions League, Liverpool treft Porto

De andere duels zijn Tottenham Hotspur - Manchester City en FC Barcelona en Manchester United. Mocht Ajax het voor elkaar krijgen om Juventus uit te schakelen, dan staat het in de halve finale tegenover de winnaar van het duel tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. Voor Ajax is het treffen met Juventus een herhaling van de Champions Leaguefinale uit 1996. Toen werd de titelhouder na penalty's uitgeschakeld. Sonny Silooy miste de beslissende strafschop. In 1973 stonden de twee ook tegenover elkaar in de finale van wat toen nog de Europa Cup I heette. Johnny Rep maakte de enige treffer en bezorgde de Amsterdammers zo de derde Europa Cup I.

Het eerste duel van Ajax is op woensdagavond 10 april. De return zes dagen later in Turijn, op dinsdag 16 april. Op 9 april trappen de kwartfinales af met Tottenham - City en ManUnited-Barcelona. Een dag later is behalve het treffen van Ajax ook Liverpool-Porto. De finale van de Champions League is op zaterdag 1 juni in het stadion van Atlético Madrid.