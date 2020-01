Ajax met Antony weer op de Zuid-Amerikaanse toer

Door Freek Jansen



Op veel vlakken zijn er overeenkomsten tussen Antony Matheus dos Santos en David Neres. De laatste kwam drie jaar geleden als 19-jarig talent over van São Paulo, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen, debuteerde in het eerste elftal en als Braziliaanse jeugdinternational furore maakte. Een linksbenige dribbelaar die het liefst op rechts in de aanval speelde. Antony kan dezelfde kwaliteiten overleggen, maar is volgens kenners zelfs al iets verder in zijn ontwikkeling dan Neres destijds.