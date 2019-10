Ajax moet door straf UEFA zonder fans naar Chelsea in CL

Boksbond roept Price op om wereldti­tel aan Fontijn te geven

18:10 De Nederlandse boksbond stelt alles in het werk om de wereldtitel in de klasse tot 75 kilogram alsnog in het bezit van Nouchka Fontijn te krijgen. ,,We zijn druk bezig om juridisch advies in te winnen”, liet technisch directeur Peter Bonthuis weten. ,,We willen de reglementen uitgebreid laten toetsen. Op ons verzoek kijkt bijzonder hoogleraar Marjan Olfers of een beroepsprocedure kans van slagen heeft.”