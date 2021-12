Ajax na lotingblunder UEFA niet tegen Inter maar tegen Benfica

PSG nu tegen Real / videoAjax gaat het in de achtste finales van de Champions League opnemen tegen Benfica, de huidige nummer drie in de Portugese competitie. Dat was het resultaat van de loting voor de Champions League, die opnieuw moest nadat er aan het begin van de middag fouten waren gemaakt door de UEFA en de loting ongeldig werd verklaard na protest van meerdere clubs. Ajax hoeft het daardoor niet op te nemen tegen de Italiaanse koploper Inter, de club van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

Benfica werd in de poulefase tweede achter Bayern München, dat net als Ajax en Liverpool alle zes de poulewedstrijden won. Wel eindigde Benfica boven FC Barcelona, dat derde werd en het in februari moet gaan opnemen tegen Napoli voor een plek in de achtste finales van de Europa League.



Benfica staat na veertien speelrondes in de Portugese competitie op 34 punten, vier punten achter koplopers FC Porto en Sporting Portugal. Voormalig Ajax-verdediger Jan Vertonghen (34) maakte in augustus 2020 de overstap van Tottenham Hotspur naar Benfica, waar de Belg in het centrum van de defensie naast de eveneens ervaren Argentijn Nicolás Otamendi staat. De ervaren coach Jorge Jesus (67) keerde in de zomer van 2020 terug bij Benfica na een succesvolle periode bij Flamengo.

Lees ook Play Ajax loot in eerste instantie tegen Inter, maar loting kan prullenbak in na geblunder bij UEFA

Volledig scherm Jan Vertonghen speelt in februari met Benfica tegen Ajax, waar hij 220 wedstrijden speelde aan het begin van zijn loopbaan. © EPA

Vorig seizoen eindigde Benfica als derde in Portugal, maar in de play-offs schakelde het PSV uit voor een plek in de poulefase van de Champions League. Voorin is de Uruguayaanse spits Darwin Núñez (22) het grote gevaar. Hij is clubtopscorer met elf goals in achttien duels dit seizoen. João Mário, Rafa Silva, Everton Soares, Pizzi en Julian Weigl zijn de belangrijke krachten op het middenveld en op de flanken.

Ajax en Benfica stonden voor het eerst tegenover elkaar in 1969, toen de confrontatie pas werd beslist bij een beslissingsduel in Parijs. Ajax won daar met 3-0 voor een plek in de halve finale van de Europa Cup I. De tweede confrontatie volgde in 1972, toen een goal van Sjaak Swart de halve finales (1-0 en 0-0) besliste. In het voor Ajax zo mooi verlopen seizoen 2018/2019 was Benfica tegenstander in de poulefase. Het werd 1-0 in Amsterdam (door late goal van Noussair Mazraoui) en 1-1 in Lissabon.

Volledig scherm De nieuwe loting. © EPA

Kraker tussen PSG en Real Madrid

De grote kraker in de achtste finales is het affiche tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid. De Franse topclub zou het in eerste instantie gaan opnemen tegen Manchester United, waarmee er een 37ste confrontatie tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zou komen. In de tweede loting werd de Franse koploper (al 13 punten voor op nummer twee Marseille) echter gekoppeld aan Real Madrid, dat in La Liga ook zeer overtuigend aan kop gaat met een voorsprong van acht punten op nummer twee Sevilla. Kylian Mbappé gaat het opnemen tegen zijn droomclub Real Madrid, dat komende zomer weer een nieuwe poging zal wagen om hem op te pikken uit Parijs.

Deze wedstrijd wordt ook zeer interessant voor Sergio Ramos, die de afgelopen zestien seizoenen liefst 671 wedstrijden voor Real Madrid speelde. De 35-jarige verdediger uit Camas stapte afgelopen zomer transfervrij over naar PSG. Daar verdient hij 15 miljoen euro per jaar, maar Ramos kwam voorlopig alleen nog in actie tegen AS Saint-Étienne op 28 november. De afgelopen vier wedstrijden ontbrak hij weer in de wedstrijdselectie van de Argentijnse coach Mauricio Pochettino.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Chelsea loot opnieuw Lille

De enige confrontatie die hetzelfde bleef als bij de eerste loting was Lille - Chelsea, waardoor Sven Botman en Hakim Ziyech elkaar kunnen gaan treffen. Juventus-verdediger Matthijs de Ligt mag binnenkort gaan proberen om Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma (negen goals in achttien duels dit seizoen) af te gaan stoppen.

Virgil van Dijk neemt het met Liverpool op tegen de Italiaanse koploper Internazionale, nadat de ploeg van Jürgen Klopp eerder vandaag nog was gekoppeld aan de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg. Donny van de Beek gaat het met Manchester United opnemen tegen Atlético Madrid, terwijl Nathan Aké met de Engelse koploper Manchester City in februari en maart Sporting Portugal treft.

De volledige loting

Benfica - Ajax

Sporting Portugal - Manchester City

Atlético Madrid - Manchester United

RB Salzburg - Bayern München

Internazionale - Liverpool

Villarreal - Juventus

Chelsea - Lille OSC

Paris Saint-Germain - Real Madrid

De oorspronkelijke loting

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atlético Madrid - Bayern München

RB Salzburg - Liverpool

Internazionale - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Andrei Arshavin. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het waren opvallende beelden tijdens de loting in Nyon: Andrey Arshavin haalde Manchester United uit de koker als tegenstander van Villarreal, maar die teams konden helemaal niet tegen elkaar loten. ,,Dat kan niet, Manchester United en Villarreal zaten al bij elkaar in de groep. Excuses voor deze technische fout", zo excuseerde UEFA-directeur Giorgio Marchetti zich. Vervolgens werd Villarreal gekoppeld aan Manchester City en zou er meer mis zijn gegaan bij de loting.

Zo zou het balletje met de naam van Manchester United niet in de koker zijn gegaan toen de tegenstander van Atlético Madrid geloot zou moeten worden terwijl Liverpool (dat juist bij Atlético in de groep zat) wél als mogelijke tegenstander van Atlético werd toegevoegd. Uiteindelijk werden The Red Devils gekoppeld aan een ijzersterke tegenstander: het Paris Saint-Germain van Lionel Messi. Daardoor stond in de achtste finale dus eingelijk een confrontatie tussen Messi en Cristiano Ronaldo op het menu.

Na afloop van de loting bleek al snel dat er iets helemaal niet goed was gegaan en de clubs kwamen snel in nauw contact met de UEFA, waarna de Europese voetbalbond besloot ,,vanwege technische redenen” om de loting opnieuw te laten plaatsvinden. Real Madrid, dat Benfica lootte in eerste instantie, zou willen dat de loting vanaf de fout opnieuw gedaan zou worden. Real Madrid - Benfica kwam immers als eerste uit de kokers en de fout werd dus daarna pas gemaakt. De UEFA besloot echter dat de loting helemaal opnieuw moet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.