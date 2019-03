Ajax na penalty's uitgeschakeld door Lyon in UEFA Youth League

Sergino Dest (18), Ché Nunnely (20) en Dylan Hoogerwerf (16) misten hun penalty's, maar Ajax-keeper Hassim El Maach (19) stopte ook een penalty en keek er eentje naast. Kenneth Taylor (16), Brian Brobbey (17), Jurriën Timber (17), Naci Ünüvar (15) en Sven Botman (19) scoorden wel vanaf elf meter voor de Amsterdammers, maar het was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinale van de ‘baby-Champions League'.



Het hoogste jeugdteam van Ajax kwam in de zevende minuut op een 0-1 voorsprong door een goal van spits Brian Brobbey, maar ging uiteindelijk toch onderuit op het trainingscomplex van Olympique Lyon. In de negentiende minuut maakte Lenny Pintor van dichtbij de gelijkmaker namens Lyon. De winnende goal viel in de 55ste minuut en werd gemaakt door Lyon-spelmaker Hamza Rafia, die Ajax-doelman Hassim El Maach te ver voor zijn doel zag staan en (geholpen door de wind) vanaf de middellijn raak schoot. Ajax leek die klap niet meer te boven in de laatste 35 minuten van de wedstrijd. Kort voor tijd kreeg Ajax-invaller Liam van Gelderen een rode kaart voor het doorhalen van een doorgebroken speler van Olympique Lyon, maar in de 91ste minuut viel toch nog de gelijkmaker. Het was opnieuw Brobbey die koeltjes afrondde na een fraai hakje van Ché Nunnely.