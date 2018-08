Ajax opent thuis tegen AEK, PSV op bezoek in Barcelona

video Zakhnini klaar om te spelen voor FC Twente: 'Kan voor gevaar zorgen op de vleugels'

17:40 ENSCHEDE - FC Twente legde woensdag Rafik Zakhnini vast. De Noorse jeugdinternational is klaar voor zijn avontuur in Enschede. ,,Ik heb veel gehoord over de club, de fans en de ambities. Dit voelde goed. Ik ben fit en klaar om te spelen", aldus de 20-jarige aanvaller.