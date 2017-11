Ajax overtreft met monsterzege bij NAC oud Twents record

Zaterdagavond in Breda moest NAC er aan geloven, dat met liefst 8-0 verloor. De tot nu toe hoogste uitoverwinning betrof duels met 7 goals verschil. Die score zette Ajax in de historie 7 keer neer, onder meer tegen FC Twente en Heracles.

FC Twente verloor in 1985 met 8-1 van de Amsterdammers in eigen huis. Opvallend genoeg moest Heracles in datzelfde jaartal er met dezelfde cijfers aan geloven.